La Municipalidad de General Pueyrredon informó que en los últimos 30 días reparó 102 cuadras y realizó tareas de mantenimiento en 27 hectáreas de espacios públicos en el Puerto y la zona Sur de Mar del Plata, a través de la Delegación Puerto.

En ese marco, los equipos de vialidad intervinieron en los barrios Jardín de Stella Maris, San Jacinto, San Patricio, Jardín de Peralta Ramos, Juramento, Colinas de Peralta Ramos y Playa Serena.

En esas zonas se realizaron tareas de engranzado y nivelado de calles, que se priorizan de acuerdo con los reclamos presentados por los vecinos a la línea de atención gratuita 147 y mediante el diálogo permanente con las sociedades de fomento.

Por otra parte, el personal y la maquinaria del área de Espacios Verdes trabajaron en plazas, plazoletas, centros de salud, boulevares, escuelas y jardines de infantes, donde se llevaron adelante acciones de mantenimiento general como corte de césped, retiro de ramas y tareas vinculadas a la higiene urbana.

La Delegación Puerto, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana, desarrolla trabajos cotidianos con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y las condiciones ambientales en distintos sectores del distrito.

