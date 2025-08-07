La ciudad de Mar del Plata amaneció este jueves con el servicio de agua restablecido tras la reparación de una rotura crítica en la cañería principal de avenida Colón. La intervención, ejecutada por más de 20 operarios de Obras Sanitarias, concluyó a la 1:30 y permitió normalizar por completo la presión en toda el área de influencia.

El desperfecto se originó por la rotura de una junta, pieza que conecta dos tramos de tubería, en un conducto de 60 centímetros de diámetro, encargado de transportar agua desde la Estación Plaza Mitre hasta la Torre Tanque. Por su ubicación, esta impulsión trabaja a alta presión al “trepar” la loma de avenida Colón, lo que complejizó la reparación.

Luego, se realizó una excavación de gran escala, que alcanzó los seis metros de profundidad. La tarea se tornó especialmente delicada por la presencia de cables eléctricos, caños de gas y fibra óptica, motivo por el cual se contó con la supervisión técnica de EDEA y Camuzzi. A su vez, personal de Tránsito intervino para desviar la circulación vehicular por el único carril habilitado.

Una vez que se accedió al caño, se confirmó la presencia de una fuga horizontal en la unión de dos tramos. La pieza fue removida y reemplazada por una nueva junta adaptada especialmente por los talleres de herrería y tornería de la empresa. La última etapa consistió en la inyección paulatina de agua para estabilizar la red, que ya reporta presión normal en toda la zona.

Desde OSSE destacaron que el conducto en cuestión data de la década del 70 y que, en más de 50 años, no había presentado fallas. Además, agradecieron a los vecinos por la paciencia.

