En la víspera de la marcha de universitarios que amenaza con convertirse en la más grande en contra de la administración de Javier Milei desde su asunción, renunció la mano derecha de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Se trata de Maximialino Keczeli, secretario de Coordinación Legal de la Cartera que reúne a los ex ministerios de Educación, Trabajo, Cultura y Desarrollo Social. En todas las áreas hubo crisis y renuncias sensibles.

“Lo pasó por arriba la gestión y llegó a un pico de stress. Se vuelve a la actividad privada”, explicaron colaboradores de extrema confianza del flamante ex funcionario.

La influencia de Keczeli atravesaba todos los organismos del megaministerio, desde el INCAA y el presupuesto universitario pasando por la asistencia a los comedores populares.

Ingeniero industrial de profesión y especialista en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión gubernamental, según dice su perfil de Linekedin, Keczeli había quedado a cargo de manera interina del INCAA y era el presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, donde finalmente lo reemplazó Gerado Hita, que este lunes también presentó su renuncia.

Pettovello aún no definió quién será el reemplazante de Keczeli, un cargo para el que -al principio de la gestión- había sonado Fabián Perechodnik.

Leila Gianni, ex funcionaria de Cambiemos, ex militante de la agrupación de Juan Cabandié, ex empleada de la administración de Alberto Fernández, y actual subsecretaria de Legales de Capital Humano, suena para ocupar ese puesto. Aunque militó públicamente por la candidatura de Sergio Massa se convirtió en una pieza clave del armado de Pettovello al reunir información de irregularidades para denunciar a la gestión anterior.

En la Secretaría de Cultura señalan a Gianni como la responsable de haber ordenado desalojar el último viernes el histórico Palacio Casey, sede del organismo, en la avenida Alvear, para realizar una “limpieza” poco convencional. Entre los trabajadores históricos de la Cartera se repite el mito de que en el icónico palacio construido en 1880 hay fantasmas por las noches. Creer o reventar, el viernes a última hora se anunció una fumigación que estaba fuera de agenda y todo el personal tuvo que dejar su lugar de trabajo.

Keczeli había liderado las auditorías a los comedores populares que motivaron decenas de marchas de organizaciones sociales contra el ministerio de Pettovello. “Todavía no sabemos quién reemplazará a Maximiliano”, afirman en Capital Humano.

La ministra soporta la supervisión tensa del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que logró ubicar al nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, en reemplazo de Omar Yasin, muy cercano a Pettovello. Dos subsecretarios de esa área, Horacio Pitrau y Mariana Hortal Sueldo, también tuvieron que irse.

La renuncia de Keczeli se suma, además, a la reciente salida del titular de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner Marcelo Basilotta, quien en realidad se movía como un operador político de la ministra.

A principios de marzo se habían ido Rodrigo Aybar -hombre del intendente de 3 de Febrero Diego Valenzuela- a cargo del Potenciar Trabajo; Pablo Rodrigué, ex subsecretario de Políticas Sociales, y Agustín Sánchez Sorondo, ex director administrativo; todos con pasado en el PRO. El secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre (virtual Cartera de Desarrollo Social) también estuvo a punto de dar un portazo, aunque ahora se muestra alineado con la ministra.

Adentro y afuera del Gobierno crecen las críticas contra el subsecretario de Universidades, Alejandro Alvarez, señalado por la escalada de la tensión con los rectores de las casas de estudio.

