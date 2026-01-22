El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo este miércoles por motivos personales, según informó oficialmente el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo. La decisión se conoció en horas de la noche y fue acompañada por el anuncio inmediato de su reemplazante.

Desde la cartera económica destacaron el trabajo realizado por Pierrini durante su gestión y agradecieron su compromiso y la labor desarrollada al frente de un área clave para la administración nacional, en un contexto de reorganización y revisión del sistema de transporte.

En su lugar, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, un profesional con amplia trayectoria en obras de infraestructura y gestión del sector, según detallaron desde el Gobierno.

Herrmann es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta además con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) otorgado por el Instituto de Altos Estudios Empresariales.

A lo largo de su carrera, el flamante funcionario también se desempeñó como docente en distintas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Universidad Nacional de San Martín y la Federación Argentina de Universidades Privadas.

Con este cambio, el Gobierno busca garantizar la continuidad de la gestión en el área de Transporte, una de las más sensibles en la agenda económica y de infraestructura del país, mientras avanza en la reconfiguración del equipo técnico que responde al Ministerio de Economía.

Fuente: NA