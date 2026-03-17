Renuevan la alerta naranja por tormentas intensas para este martes en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional advierte por lluvias abundantes, ráfagas de hasta 60 km/h, posible granizo y fuerte actividad eléctrica durante toda la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta naranja por tormentas fuertes para este martes en Mar del Plata, donde se prevén condiciones meteorológicas más adversas que las registradas el lunes.
La advertencia ya rige desde la noche previa y se extenderá hasta las últimas horas del día. Según el organismo, se esperan lluvias intensas con abundante caída de agua en cortos períodos, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.
Para la jornada, se pronostica una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. El día comenzará con precipitaciones fuertes y vientos del noroeste. Durante la mañana persistirán las tormentas, con leve ascenso térmico y rotación del viento hacia el sector sur.
Por la tarde continuarán las condiciones inestables, con mayor intensidad en las ráfagas. Recién hacia la noche se espera una mejora gradual, con el cese de las lluvias.
El SMN advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”. Las alertas de nivel naranja corresponden a eventos poco frecuentes y de significativa intensidad.
La alerta por tormentas también alcanza a otras provincias, entre ellas Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Salta, Chaco y Tierra del Fuego.
Ante emergencias, se recomienda a la población comunicarse con Defensa Civil (103) o el SAME (107).
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