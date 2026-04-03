El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizó trabajos de puesta en valor en la rotonda ubicada en Constitución y la costa, con tareas de mantenimiento, renovación y mejoras en este punto estratégico de la ciudad.

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Las cuadrillas municipales llevaron adelante una limpieza profunda del estanque mediante hidrolavadoras y posteriormente aplicaron pintura en toda la estructura. Además, se instaló una nueva bomba de agua con su correspondiente filtro y se renovaron los componentes internos de los tableros de comando.

En paralelo, se repararon luminarias existentes y se reemplazaron aquellas que se encontraban fuera de servicio, con el objetivo de optimizar la iluminación del sector.

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En relación con el monumento emplazado en la rotonda, el personal del Ente repuso el mástil y realizó tareas de pintura en el basamento, tras lo cual se concretó el izado de la bandera nacional.

Finalmente, los trabajos incluyeron el corte y emparejamiento del césped en toda la superficie, junto con la puesta en valor de los canteros mediante la incorporación de plantas ornamentales para mejorar el entorno visual.

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