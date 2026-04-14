El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) llevó adelante trabajos de puesta en valor en la plaza Chazarreta, ubicada en el barrio La Florida, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, seguridad y mantenimiento del espacio.

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Las tareas incluyeron intervenciones de poda para el despeje de luminarias y la remoción de ejemplares en mal estado o con riesgo de caída, además de corte de césped, trabajos de jardinería, limpieza general y la incorporación de nuevo mobiliario urbano, como bancos y cestos de residuos.

En este sentido, el Departamento de Poda realizó acciones de formación y mantenimiento del arbolado, mientras que el área de Espacios Públicos colocó bancos de hormigón y cestos en puntos estratégicos de la plaza. Estos elementos fueron donados por el padrino del espacio, en el marco del programa vigente.

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Asimismo, el Departamento de Espacios Verdes ejecutó tareas de mantenimiento integral del sector parquizado, con el objetivo de mejorar la estética y funcionalidad del lugar.

En paralelo, una cuadrilla de Higiene Urbana llevó adelante el retiro de microbasurales, montículos y restos de poda en distintos puntos del barrio. Desde el Municipio destacaron que, por su densidad arbórea y entorno natural, La Florida presenta características de reserva forestal, lo que refuerza la importancia de estas intervenciones.

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El Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, establecido por la Ordenanza Nº25.273, promueve la participación ciudadana y la responsabilidad social mediante acciones de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios públicos en beneficio de la comunidad.