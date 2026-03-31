Renovaron el programa “Apoyo a las exportaciones” para impulsar a productores locales
La iniciativa se desarrollará durante siete meses y está dirigida a empresas sin experiencia exportadora. Incluye diagnóstico de factibilidad y elaboración de proyectos de negocio con acompañamiento técnico especializado.
La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad CAECE renovaron por 16° año consecutivo el programa Apoyo a las exportaciones, en el marco de un convenio de cooperación técnica y científica. El acto se llevó a cabo en la Universidad CAECE, con la participación del intendente Agustín Neme, autoridades académicas, estudiantes y productores locales.
La iniciativa contempla una asistencia en comercio exterior durante siete meses, llevada adelante por estudiantes avanzados bajo supervisión académica y municipal, con el objetivo de potenciar la proyección internacional de emprendedores. En ese proceso se realiza un diagnóstico de factibilidad exportadora y se desarrolla un proyecto de negocio orientado a la exportación, como parte de la práctica profesional de los estudiantes.
En este contexto, productores locales acceden a un acompañamiento concreto que busca fortalecer su inserción en mercados internacionales. “La continuidad de este programa refleja una política sostenida de articulación entre el sector público, el ámbito académico y el entramado productivo local. Apostamos a generar oportunidades concretas para nuestras empresas y, al mismo tiempo, formar profesionales capacitados, con experiencia real y compromiso con el desarrollo de la ciudad”, precisó Guillermo Volponi, titular de la Secretaría.
Las empresas interesadas en participar de la próxima edición deberán estar en condiciones de exportar y no contar con un departamento de comercio exterior, es decir, no haber exportado previamente, aunque sí tener potencial para hacerlo. Desde el área municipal se realiza durante el año la búsqueda y preselección de las firmas.
Finalmente, quienes deseen adherirse para recibir la asistencia en comercio internacional podrán postularse enviando un correo electrónico a [email protected].
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