“Se ha decidido finalmente cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre”. Así resumió Manuel Adorni la determinación que tomó el gobierno nacional sobre el futuro del emblemático espacio creado por el gobierno kirchnerista.

Una situación que generó controversia entre los lectores de diversos medios y El Marplatense buscó opiniones directas a través de sus redes sociales (@elmarplatensediario) con dos encuestas.

En la primera encuesta, para conocer cuántas personas estaban de acuerdo con la decisión del gobierno nacional. El "sí" se impuso por un 65% de los votantes en Instagram y un 71,3% en "X" (@ElmarplatenseOK).

Sobre cuál será el nuevo nombre, Adorni apuntó: “No está definido, cuando lo definamos por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”. Igual, se refirió al espacio como el “ya hoy ex CCK”.

Puede interesarte

La segunda encuesta de El Marplatense ofreció tres opciones para su reemplazo: Astor Piazzolla, René Favaloro y Jorge Luis Borges, que empezó a sonar fuerte enla Casa Rosada.

No obstante, los seguidores de este medio en Instagram eligieron al médico cardiocirujano, con un 54%, por encima del marplatense bandoneonista que obtuvo el 31% de los votos.

La motivación principal de esta decisión tiene que ver con que el nombre del ex presidente está vinculado a la “corrupción”; como alternativa de reemplazo apuntan a “alguien que sea de la cultura”.