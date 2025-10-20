Con una puesta en escena de alto impacto y una impronta deportiva inspirada en la escudería Alpine de Fórmula 1, Renault Argentina eligió Mar del Plata para presentar oficialmente sus nuevos modelos Renault Koleos y Renault Arkana.

El evento, que reunió a clientes, prensa e invitados especiales, ofreció una experiencia inmersiva con sello “esprit Alpine”, que combinó tecnología, diseño y emoción automovilística. En un guiño creativo, la marca sorprendió con la participación del doble de Franco Colapinto como protagonista de la campaña “Fake Collection”, una propuesta que mezcla humor y diseño para acercar el universo Alpine al público general.

El Renault Koleos se presentó como la máxima expresión de confort y elegancia de la marca. Disponible en dos versiones —Techno, con motor turbo 2.0L y tracción integral; y esprit Alpine full hybrid E-Tech, el primer SUV híbrido autorecargable de Renault en Argentina—, el modelo destaca por su sofisticación interior, materiales de alta gama y una conducción equilibrada tanto en ciudad como en ruta.

Esta última versión marca un hito en la estrategia de electrificación de Renault, introduciendo por primera vez en el país su motorización full hybrid, que combina eficiencia energética y desempeño sin necesidad de carga externa.

Por su parte, el Renault Arkana llegó con una propuesta más audaz y moderna: un SUV coupé que fusiona deportividad y eficiencia. Equipado con motor TCe 1.3 turbo de 140 CV, transmisión automática EDC de doble embrague y 7 velocidades, y levas al volante, ofrece una experiencia de manejo ágil, segura y confortable. Su diseño con líneas dinámicas y carácter urbano refuerza la nueva identidad estética de la marca.

El ADN Alpine, símbolo del vínculo histórico entre Renault y el automovilismo, estuvo presente en cada detalle del evento. Desde la ambientación hasta las pruebas dinámicas, el concepto buscó transmitir la esencia de la performance, la precisión y la innovación, pilares de la marca francesa.

Con esta doble presentación, Renault reafirma su compromiso con el desarrollo de vehículos que conjugan tecnología, diseño y placer de conducción, consolidando su presencia en el mercado local con una propuesta pensada para quienes buscan una experiencia automotriz completa.

Quienes deseen conocer más sobre esta experiencia pueden hacerlo en Facebook (Auto del Mar SA) o Instagram (@autodelmarrenault), o visitar el showroom en Av. Independencia 2798, Mar del Plata. Además, se encuentra abierto el registro para realizar Test Drive de las nuevas unidades en www.autodelmar.com.ar

