El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado una jornada realmente veraniega, no sólo porque durante la tarde llegará a los 26° sino porque no se observará un descenso importante para la noche: 19° sería la marca térmica para las últimas horas del día.

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La mañana arrancará por los 17°, en una jornada de primavera que es más que nada un anticipo de lo que podría suceder durante el verano.

Será un día para que quienes tengan ganas de acercarse a la playa lo hagan sin miedo. Apenas unas nubes en el cielo empañarán la jornada y, posiblemente, algunas ráfagas de viento del noroeste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

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Quienes tengan planes para el Día de la Madre, no teman. El pronóstico para el domingo es igual de alentador, e incluso superior en cuanto a marca térmica.

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