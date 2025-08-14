El proyecto, que forma parte del Barómetro EVALEF de la Red Global de Educación Física y Deporte, busca recopilar datos de docentes de nivel inicial, primario y secundario, a través de un cuestionario breve, anónimo y confidencial.

El objetivo es identificar criterios de evaluación, dificultades, herramientas utilizadas y aspectos priorizados al medir el progreso de los estudiantes.

Según explicó el director del Observatorio, Mg. Alejandro De Brandi, la evaluación en esta materia “ha cambiado mucho en los últimos años”, pero aún falta información precisa sobre cómo se lleva adelante en el aula y en el patio. “Conocer la mirada de los docentes es clave para mejorar las prácticas, fortalecer la formación y debatir qué significa hoy evaluar en Educación Física”, señaló.

La investigación no solo tendrá impacto local: los datos obtenidos se integrarán a una base comparativa internacional para diseñar políticas educativas más ajustadas, estrategias de capacitación docente y mejores prácticas evaluativas. Además, cuenta con el respaldo del Dr. Domingo Blázquez Sánchez, reconocido especialista en didáctica y evaluación de la Educación Física a nivel global.

Desde la organización remarcaron que la participación de los docentes será fundamental para visibilizar su experiencia y aportar información que trascienda fronteras, vinculando la realidad marplatense con las tendencias y desafíos internacionales en la enseñanza de esta disciplina.

