La Municipalidad de General Pueyrredon relanzó el Programa de Prevención sobre Bullying, Grooming y Uso Responsable de Redes Sociales, una iniciativa que se desarrolla desde hace más de diez años y que está destinada a escuelas de gestión pública y privada.

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La propuesta, impulsada a través de la Dirección de Niñez y Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social, busca generar espacios de reflexión sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana. En ese marco, se apunta a promover entornos digitales más seguros y respetuosos mediante actividades participativas.

El programa incluye charlas dinámicas, con lenguaje accesible, en las que se brindan herramientas tanto a estudiantes como a equipos educativos. Entre los principales objetivos se destacan el fortalecimiento de la convivencia escolar, la prevención de situaciones de riesgo y la promoción de hábitos responsables en redes sociales.

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Las actividades están dirigidas a alumnos del segundo ciclo de nivel primario y del primer ciclo de nivel secundario. Durante los encuentros se abordan temas como el bullying, el ciberacoso, la prevención del grooming y la construcción de una identidad digital saludable.

Además, el equipo a cargo ofrece acompañamiento y asesoramiento a las comunidades educativas ante situaciones que puedan afectar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

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Las instituciones interesadas en participar pueden inscribirse a través del sitio oficial del municipio. La convocatoria se habilita durante los primeros días hábiles de cada mes a lo largo de todo el ciclo lectivo.

Para ampliar información y acceder a materiales de apoyo, también se encuentra disponible una sección específica dentro de la web municipal.

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