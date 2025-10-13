La Legislatura bonaerense amaneció con un nuevo debate: la reinserción de los presos al sistema laboral. Las diputadas Abigail Gómez (La Libertad Avanza) y Lucía Klug (Unión por la Patria) presentaron dos proyectos para la reinserción laboral de personas privadas de la libertad y liberados, en un contexto de población carcelaria duplicada en la última década.

Ads

El proyecto de Gómez propone modificar la Ley 12.256 de Ejecución Penal para instaurar y promover trabajo no remunerado dentro de los penales, orientado a tareas de utilidad pública y reparación comunitaria: mantenimiento edilicio, reparación de mobiliario, elaboración de bienes para escuelas y hospitales, y acciones de limpieza en espacios comunes. La autora argumenta que el objetivo es conciencia de responsabilidad social, no ingresos personales.

Puede interesarte

Según los fundamentos libertarios, el tiempo de encierro debe vincularse a un trabajo productivo con impacto directo en la comunidad, desplazando el foco del régimen laboral carcelario de la mera disciplina interna hacia una contribución simbólica y práctica a la sociedad que fue víctima indirecta de los delitos.

Ads

En contraste, el proyecto de Klug impulsa la inserción laboral formal de presos y liberados a través de la economía social, con beneficios fiscales e incentivos para cooperativas que los incorporen: exenciones impositivas, subsidios de capacitación y líneas de financiamiento. La iniciativa articula además con formación técnica y educativa dentro de las unidades para que egresen con herramientas concretas.

Puede interesarte

Para la legisladora de UxP, la reinserción se materializa con empleo genuino, sostenido y remunerado, evitando la reincidencia y fortaleciendo a las cooperativas como espacios de producción e integración comunitaria. Así, mientras Gómez enfatiza la obligación estatal de organizar tareas reparatorias no pagas, Klug plantea un Estado que subsidie y acompañe al sector cooperativo como vehículo de inclusión.

Ads

Con el Presupuesto 2026 en el horizonte, la Cámara abrirá un debate de alto voltaje político y social: qué es la reparación, cómo se construye la inclusión y qué vínculo debe existir entre cárceles, sociedad y mundo del trabajo. La discusión cruzará datos de seguridad, costos fiscales y resultados en reducción de reincidencia, y definirá la dirección de la política penitenciaria bonaerense.

Fuente: Diputados bonaerenses