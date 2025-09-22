Los gobiernos de Reino Unido y Francia lanzaron este lunes un fuerte mensaje a Israel para que evite represalias tras el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, aseguró en declaraciones a la BBC que dejó en claro a su par israelí que “no deben hacer eso”, en referencia a posibles anexiones de territorios en Cisjordania u otras medidas de presión. “La decisión que hemos tomado es la mejor manera de respetar la seguridad tanto de Israel como de los palestinos”, remarcó.

Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, advirtió que si Israel responde con medidas como el cierre de su embajada, París replicará “con una extrema firmeza”.

El presidente Emmanuel Macron confirmará esta tarde en Nueva York, durante la apertura de la Asamblea de la ONU, la posición francesa a favor del reconocimiento.

París señaló que la aplicación será progresiva y dependerá de condiciones sobre el terreno: la liberación de rehenes, una reforma de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el desarme de Hamás, que debería dejar de controlar Gaza. Francia, junto a Arabia Saudita, auspiciará además una conferencia internacional en el marco de la ONU para impulsar la solución de dos Estados.

El anuncio de Londres se concretó el domingo, cuando el primer ministro Keir Starmer formalizó el reconocimiento palestino como una manera de “revivir la esperanza de paz”. “Así como reconocemos al Estado de Israel, también debemos reconocer el derecho de los palestinos a un Estado propio”, explicó Cooper.

Se trata de un giro histórico para el Reino Unido, que administró Palestina entre 1920 y 1948, y que ahora se suma a más de 150 países que ya reconocen la existencia de un Estado palestino.

Fuente: EFE