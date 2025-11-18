El gobierno británico anunció una reforma profunda de su política de asilo e inmigración con el objetivo de frenar la llegada de migrantes en pequeñas embarcaciones desde Francia, una dinámica que viene en aumento desde 2021. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, presentará este lunes en el Parlamento un paquete de medidas que incluye la reducción de derechos para solicitantes de refugio y el endurecimiento de los procesos de expulsión.

Según adelantó Mahmood, los refugiados deberán regresar a su país de origen tan pronto como se considere seguro, mientras que su situación será revisada cada 30 meses. Además, quienes pidan asilo ya no accederán automáticamente a ayudas económicas ni alojamiento estatal, una decisión que busca reducir los costos del sistema, especialmente los gastos en hoteles, muy criticados por la extrema derecha.

La reforma se produce en un contexto político tenso: el partido Reform UK, encabezado por Nigel Farage, lidera las encuestas con un discurso centrado en la inmigración. En respuesta, el gobierno laborista también anunció que los solicitantes de asilo deberán esperar 20 años, y no cinco, como hasta ahora, para aspirar a la residencia permanente, tomando como referencia el modelo danés.

El endurecimiento también alcanzará la política internacional del Reino Unido. Antes de presentar el proyecto, el Ministerio del Interior advirtió que estudia restringir los visados para ciudadanos de Angola, Namibia y la República Democrática del Congo, países señalados por no colaborar en la repatriación de migrantes irregulares. Tendrán un mes para mejorar esa cooperación.

Los anuncios se dan en medio de cifras récord: 39.292 personas llegaron al Reino Unido en pequeñas embarcaciones en lo que va del año, un número que ya supera al de 2024. El país registró desde 2021 más de 400.000 solicitudes de asilo, frente a las 150.000 acumuladas entre 2011 y 2015.

Mientras Farage celebró la reforma asegurando que Mahmood “se parece cada vez más a una simpatizante” de su partido, desde el laborismo surgieron críticas internas. La diputada Stella Creasy calificó las medidas como “crueles” y “económicamente insensatas”, advirtiendo que pueden abrir tensiones legales si el Reino Unido busca limitar la aplicación local de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Fuente: Infobae