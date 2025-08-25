Según las autoridades, el sistema de inteligencia artificial permitió más de 1.000 detenciones desde 2024 y se planea “al menos duplicar” su uso en los próximos años. También se prevé la instalación de cámaras permanentes en barrios como Croydon a partir de septiembre.

Sin embargo, organizaciones como Big Brother Watch y Human Rights Watch alertaron que la tecnología carece de un marco legal y que se está aplicando de manera indiscriminada, comparando el modelo británico con prácticas propias de regímenes autoritarios como China. “El uso convierte al Reino Unido en un país de sospechosos”, advirtió Rebecca Vincent, de Big Brother Watch.

La polémica también se centra en el sesgo racial de los algoritmos, ya que se registraron casos de identificaciones erróneas. Uno de ellos es el de Shaun Thompson, un hombre negro arrestado injustamente tras ser confundido por el sistema, que ahora presentó un recurso judicial contra la Policía Metropolitana.

A nivel privado, la herramienta es utilizada por supermercados y tiendas de ropa para prevenir robos, mediante la empresa Facewatch, que elabora listas de sospechosos. Para especialistas, esto “elimina la posibilidad de vivir en el anonimato” y puede desalentar la participación ciudadana en manifestaciones.

Mientras la Unión Europea prohíbe expresamente el reconocimiento facial en tiempo real salvo excepciones puntuales, el Reino Unido avanza sin marco regulatorio definido. El regulador de derechos humanos británico lo calificó como “ilegal e incompatible con las libertades individuales”, aunque el Ministerio del Interior ya autorizó su uso en siete fuerzas policiales regionales.

Fuente: France 24