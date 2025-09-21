Reino Unido, Australia y Canadá anunciaron este domingo el reconocimiento formal de un Estado palestino. La decisión se dio a conocer de manera conjunta y generó una inmediata y dura reacción por parte del gobierno israelí.

El primer ministro británico, Keir Starmer, explicó que la medida busca “revivir la esperanza de paz” entre israelíes y palestinos. Según afirmó, no se trata de un premio para Hamas, sino de un paso hacia la solución de dos Estados.

Israel, en cambio, rechazó con fuerza la decisión. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que “un Estado palestino no ocurrirá” y lo consideró una recompensa inmerecida a los grupos militantes.

Hamas celebró el anuncio y lo calificó como el resultado de “la lucha y sacrificio del pueblo palestino”. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, también lo describió como un avance necesario para alcanzar una paz justa.

La iniciativa se inscribe en un contexto marcado por casi dos años de guerra en Gaza, con más de 65.000 muertos y el desplazamiento de la gran mayoría de la población. Además, continúa la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania.

Más de 150 países ya reconocen oficialmente a Palestina. Se espera que nuevas adhesiones se sumen esta semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas, entre ellas la de Francia.

Fuente: AP