El Concejo Deliberante volverá a discutir el próximo lunes 30 la regulación de las aplicaciones de transporte, en un contexto de conflicto persistente con el sector de taxis. La iniciativa, impulsada desde la Coalición Cívica, busca dejar atrás el enfoque punitivo vigente y avanzar hacia un esquema que reconozca formalmente la actividad.

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En este marco, el concejal Guido García sostuvo en declaraciones a El Marplatense que el debate resulta impostergable, especialmente a partir del nuevo escenario económico. En referencia a recientes anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “nuestra ciudad no puede seguir quedando al margen” y remarcó que es necesario “resolver una cuestión que involucra a más de 5000 marplatenses que trabajan todos los días con estas aplicaciones”.

El edil destacó que se trata de una modalidad laboral ya instalada, que no solo funciona como ingreso principal o complementario, sino que además “favorece especialmente a muchas mujeres que hoy encuentran en estas plataformas una salida laboral rápida y adaptable a sus necesidades”. En paralelo, subrayó el impacto en los usuarios al señalar que “beneficia a cientos de miles de marplatenses que necesitan trasladarse a diario” y que ya incorporaron estas herramientas como parte de su vida cotidiana.

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En ese sentido, García consideró que avanzar en una regulación “implica dar una solución concreta de movilidad” para la ciudad, en línea con lo que ya ocurrió en otros sectores como el turismo o el mercado inmobiliario, donde las aplicaciones se volvieron centrales.

Respecto al debate legislativo, explicó que se tratarán dos expedientes impulsados por su espacio. “Uno propone eliminar las multas y sanciones vigentes desde 2019… y el otro proyecto apunta a regular y formalizar la actividad”, detalló. En esa línea, el proyecto contempla la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Transporte, limitado a residentes del partido de General Pueyrredon, así como la habilitación de las empresas bajo regulación local.

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Además, indicó que la propuesta incorpora requisitos básicos para los conductores, en línea con lo que ya exigen las plataformas: “Licencia de conducir, seguro del vehículo, tarjeta verde y antecedentes penales del chofer”. El objetivo, remarcó, es que los trabajadores puedan desempeñarse “sin miedo, con reglas claras”, mientras la ciudad accede a un servicio acorde a la demanda y a nuevas inversiones.

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Por otro lado, el esquema en discusión también abre la posibilidad de mantener tarifas dinámicas o adoptar sistemas tradicionales como la bajada de bandera, e incluso permitir que taxistas y remiseros habilitados operen mediante aplicaciones sin trámites adicionales. No obstante, uno de los puntos aún en debate es el tipo de licencia requerida, en medio de diferencias entre los distintos actores involucrados.

Finalmente, en su rol como presidente de la Comisión de Movilidad, García afirmó que la intención es avanzar hacia una solución consensuada. “Si todo sale bien, queremos que tanto los vecinos como quienes nos visitan puedan usar este servicio y moverse por la ciudad con mayor calidad y seguridad”, concluyó.