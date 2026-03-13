La Cancillería argentina informó que 984 argentinos que se encontraban varados en Medio Oriente ya lograron regresar al país, luego de varios días de gestiones diplomáticas y operativos de repatriación.

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El canciller Pablo Quirno detalló que el retorno fue posible gracias al trabajo coordinado de embajadas y consulados argentinos en distintos países de la región. Del total de evacuados, 635 se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, 288 en Israel, 47 en Qatar y 14 en Jordania.

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Muchos de ellos habían quedado sin posibilidad de viajar debido a la cancelación o reprogramación de vuelos, provocada por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre parcial del espacio aéreo en varios países.

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Desde el Gobierno indicaron que el operativo de regreso se realizó de manera gradual y bajo un esquema de prioridades, que contempló especialmente a menores de edad y personas con problemas de salud, debido a la limitada disponibilidad de vuelos en la zona.

Mientras tanto, la Cancillería aseguró que continúa monitoreando la situación y mantiene activos los canales de asistencia consular para los argentinos que todavía permanecen en la región o que necesiten ayuda para regresar.

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