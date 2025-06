Con el objetivo de poner en movimiento la economía, el Gobierno avanza con reformas estructurales. Una de esas acciones es el nuevo régimen simplificado de ganancias, que según el contador Marcelo Corbalán tiene la intención de “sacar los dólares del colchón”. El profesional profundizó en los aspectos fundamentales, y destacó que si bien “es una buena intención, le faltan una serie de modificaciones importantes”.

Corbalán aseguró que “ahora tenemos un poquitito más de precisión en el régimen simplificado de ganancias”, aunque resaltó que si bien las personas ya pueden optar “cada uno va a tener que analizar su situación particular porque depende de su situación cómo van a ser las consecuencias”.

En diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, el contador explicó que pueden optar al régimen las personas humanas, las sucesiones, que sean residentes en el país, pero no de una residencia migratoria, sino fisca. “Pero solamente quienes obtengan rentas de fuente argentina. Con lo cual ahí ya hay un montón de gente que tiene dinero ya declarado o bienes en el exterior que obtienen algún tipo de renta, que quedó afuera”, aclaró.

Puede interesarte

Otro punto que destacó Corbalán es que con este régimen se debe armar la declaración jurada “con menos información” y destacó que “no se va a tener que dar información, ni de tus bienes, ni de tus consumos”. Y con relación al sistema anterior, que ejercía un mayor control, indicó que “es una forma, depende de cómo quieras hacer tu trabajo”.

Para el especialista, esto tiene detrás el interés de “sacar los dólares del colchón”. Entonces, indicó “si vos tenés en el colchón 50.000, 100.000 dólares, vos los volcás a la economía formal, nadie te va a preguntar de dónde lo sacaste ni qué es lo que vas a hacer con ellos. Una cuestión que no es menor”.

También explicó que entrar a este régimen significa, para quienes lo son, renunciar al monotributo “porque vas al régimen general simplificado de ganancias”. Y detalló que “si bien del régimen simplificado de ganancias, vos podés entrar y salir cuando quieras, no podés hacer lo mismo en el monotributo, que tenés que esperar tres años calendarios completos”.

Puede interesarte

Corbalán confió que si bien “el objetivo del Gobierno es que se pasen todos para acá”, no se han visto “las ventajas económicas del punto de vista fiscal que trae el monotributo”, lo que hace que todavía la gente no se decida a pasarse de sistema. Y recordó que “el monotributo tiene expresamente establecido normas de trazabilidad, por lo que si yo opto por no entrar y sigo en el monotributo, la situación de ese contribuyente no cambió en nada”.

Por lo tanto, el especialista consideró que para que este plan del Gobierno tenga éxito “debería haber no solamente las reformas que se están trabajando -ley penal cambiaria, ley penal tributaria y ley de procedimiento-, sino una modificación a la ley del monotributo y a la del impuesto a la ganancia”. Al respecto recordó un estudio que salió recientemente que indica que “cuanto más formalizás el gasto, se te va arreglando la informalidad”.

Para Corbalán, por lo tanto, si se pudieran deducir todos los gastos “todos pedirían el ticket y eso te acomoda la recaudación”. Por lo tanto bajo su punto de vista, el nuevo régimen “es una buena intención, pero creo que le faltan una serie de modificaciones importantes”.