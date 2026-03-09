El Senado aprobó la iniciativa el 27 de febrero con 44 votos a favor y 27 en contra. El oficialismo había impulsado originalmente fijar el piso en 13 años, pero lo elevó a 14 para sumar el respaldo del PRO y la UCR, bloques que consideraban ese umbral más alineado con los estándares regionales.

La norma establece un sistema de penas graduadas que contempla la edad del menor y las circunstancias del delito, y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.+

En América Latina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen la imputabilidad fijada en 14 años. Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen en 12.

En todos los casos, el tratamiento prioriza medidas socioeducativas orientadas a la reinserción.

