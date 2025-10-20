El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) elaboró un informe donde detalló la variación interanual de las ventas medida en unidades físicas por el Día de la Madre. Como resultado obtuvieron una caída del 10,7 % con respecto a la misma festividad del año anterior. Y un ticket promedio de $ 47.500.

En este contexto, ante la pregunta de cómo calificarían las ventas del Día de la Madre con respecto a lo que esperaba vender, comerciantes de rubros afines indicaron que fueron peores a los esperado (54,2 %), iguales a lo estimado (22,9 %) y mejores para el 22,9 %.

“Un Día de la Madre que no alcanzó las expectativas de la mayoría de los comerciantes, y cuotas sin interés que no lograron revertir la caída de ventas que se vienen viviendo hace meses” indicó el presidente de la cámara empresarial marplatense, Blas Taladrid.

Por otra parte, repasando las diferentes herramientas que se utilizaron para potenciar las ventas para el Día de la Madre, 91,4 % indicó haber realizado promociones, dentro de los cuales el 14,3 % indicó realizar promociones de pago en efectivo, y el restante 85,7 % promociones bancarias.

En esta ocasión el estudio del DESE se centró en los siguientes rubros: indumentaria, librería, perfumería, accesorios para celulares, calzado y marroquinería, electrodomésticos, regalería, chocolatería, talabartería, artículos regionales, bombonería, lencería, óptica, zapatería y carteras, entre otros.

