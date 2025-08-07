La identificación de 1800 personas y 1200 motos por día es el resultado de un operativo de patrullaje realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en distintos puntos de Mar del Plata, en el marco de un plan coordinada para “reforzar la seguridad”, según indicaron desde la Fuerza.

A través de un comunicado, se destacó que este despliegue, “coordinado estratégicamente”, incluye un “sistema de patrullaje proactivo” con identificación constante de personas, vehículos y motos, llevado a cabo por efectivos policiales.

El operativo ha generado una notable presencia policial, percibida positivamente por los vecinos. Esta intensificación no solo se refleja en las tareas preventivas, sino también en la rápida respuesta a los llamados al 911 y en la cantidad de móviles desplegados en las calles.

De acuerdo con información oficial, el plan integral de seguridad, que abarca todas las áreas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ha tenido un “impacto significativo”.

La coordinación estratégica y el patrullaje focalizado, diseñados en función de la incidencia delictiva, han permitido “la recuperación de motos con pedidos de secuestro, la detención de personas con capturas pendientes y la aprehensión de delincuentes armados”.

