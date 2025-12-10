Refuerzan recomendaciones ante un nuevo alerta amarilla por tormentas
Según el SMN las mismas podrían extenderse durante la noche. Estarían acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta noche se esperan tormentas de variada intensidad en la ciudad. Algunas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.
Ante esta situación, se recomienda evitar la circulación por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.
En caso de emergencias, la comunidad puede comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
