Refuerzan la seguridad en los Oscar tras una alerta del FBI por un posible ataque
Las autoridades de Estados Unidos incrementaron las medidas de vigilancia en la ceremonia que se realizará este domingo en Los Ángeles luego de una advertencia sobre un eventual atentado con drones.
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 tendrá un fuerte operativo de seguridad después de que el FBI emitiera una alerta sobre un posible ataque en territorio estadounidense vinculado a Irán.
La advertencia surgió a partir de información de inteligencia que señalaba la posibilidad de un “ataque sorpresa” con drones contra objetivos en California, que podrían ser lanzados desde una embarcación frente a la costa del país.
Ante ese escenario, las autoridades y los organizadores del evento decidieron reforzar los controles y la vigilancia en torno a la ceremonia que se realizará el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
El operativo incluye la participación de distintas agencias de seguridad y un despliegue mayor de personal policial, además de tecnología de monitoreo y controles más estrictos en los accesos al lugar.
De todos modos, funcionarios estadounidenses aclararon que no existe una amenaza concreta ni confirmada, aunque se mantienen en alerta por el contexto de tensiones internacionales.
La gala de los Oscar se celebrará con normalidad, pero bajo un esquema de seguridad más estricto para garantizar la protección de los artistas, invitados y público que asistirán al evento.
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