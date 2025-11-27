Refuerzan la seguridad en la zona de la Ferroautomotora tras un reclamo vecinal
La secretaría de Seguridad confirmó a El Marplatense que mañana se realizará un operativo especial destinado a brindar una solución concreta a los reclamos de los vecinos del barrio San Juan.
A raíz del comunicado difundido por El Marplatense, en el que los vecinos expresaron su preocupación por la situación de inseguridad en las inmediaciones de la estación Ferroautomotora.
En comunicación con la secretaría de Seguridad como respuesta al comunicado de los vecinos, se confirmó que ya se encuentran monitoreando la situación y adelantó que “el viernes se hace intervenir a Prefectura, Policía Federal y patrulla municipal a la Ferroautomotora para diagramar un dispositivo en la zona, permanente por una semana”.
La intervención conjunta busca reforzar la presencia de fuerzas municipales, atender los reclamos de los vecinos y mejorar las condiciones de seguridad en un sector que registra circulación constante de pasajeros y actividad comercial.
Con este operativo, las autoridades esperan estabilizar la situación y evaluar, luego de la primera semana de trabajo, la continuidad o ampliación del dispositivo según los resultados obtenidos.
