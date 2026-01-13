Defensa Civil avanza con la instalación de carteles informativos y preventivos en distintos puntos de los acantilados, con el objetivo de alertar a vecinos y turistas sobre los peligros asociados a estas formaciones naturales.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ente Municipal de Turismo y Cultura, que aportó la cartelería como parte de una política integral de cuidado del entorno y fortalecimiento de la seguridad en espacios de alto valor paisajístico.

Desde el área explicaron que los acantilados atraviesan un proceso permanente de erosión por la acción del viento, el mar y las mareas, lo que puede generar desprendimientos repentinos de tierra y rocas, incluso sin señales visibles previas.

En ese sentido, remarcaron la importancia de respetar la señalización, no traspasar los límites indicados y evitar circular por sectores no habilitados, como cuevas o zonas erosionadas, ya que estas conductas incrementan el riesgo de accidentes y aceleran el deterioro del lugar.

Asimismo, Defensa Civil recordó que ante la detección de grietas, movimientos de suelo o desprendimientos, los vecinos deben comunicarse de inmediato al 103, línea habilitada para emergencias vinculadas a este tipo de situaciones.

Las acciones apuntan no solo a reducir riesgos y prevenir incidentes, sino también a preservar uno de los principales patrimonios ambientales y turísticos de Mar del Plata, promoviendo un uso responsable de la costa.