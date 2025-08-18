El Gobierno nacional creó una mesa de coordinación entre los ministerios de Defensa y Seguridad para reforzar el control en las fronteras. El objetivo será planificar y supervisar de manera conjunta las tareas de vigilancia y despliegue en puntos estratégicos.

La resolución, firmada por los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, establece que la mesa tendrá a su cargo la planificación, coordinación, evaluación e informes de los operativos, además de la definición de protocolos de actuación interinstitucionales.

El esquema de funcionamiento prevé tres niveles: el primero integrado por los ministros, el segundo por las secretarías de Estrategia Militar y de Seguridad Nacional, y el tercero por representantes del Estado Mayor Conjunto y de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Según el texto oficial, el refuerzo de la cooperación busca diferenciar competencias entre Defensa, vinculada a la agresión exterior, y Seguridad, que actúa en prevención del delito y orden público, pero enmarcados en planes operativos anuales de trabajo conjunto.

De esta manera, las Fuerzas Armadas podrán colaborar en tareas logísticas y de vigilancia en las llamadas Zonas de Seguridad de Fronteras, mientras que las fuerzas federales mantendrán su rol principal en materia de prevención y represión del delito.

Fuente: TN