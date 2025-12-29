El Municipio reforzó en las últimas horas los operativos preventivos para evitar maniobras temerarias en motos, conocidas como “stunt”, luego de una investigación iniciada a partir de convocatorias detectadas en redes sociales para realizar este tipo de prácticas en la vía pública.

El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Seguridad, con la participación del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), Tránsito y personal de la Policía Departamental, y contó con el apoyo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que permitió identificar y seguir en tiempo real los puntos de encuentro previstos en distintos sectores de la ciudad.

Durante la intervención se detectó la presencia de alrededor de 100 motos realizando maniobras peligrosas, lanzamiento de pirotecnia y otras acciones que representaban un serio riesgo para peatones y automovilistas. Uno de los focos principales fue la zona de Punta Mogotes, donde se dispuso un operativo de control e identificación.

Al advertir la presencia de los móviles y los controles, parte del grupo intentó darse a la fuga. Sin embargo, el despliegue territorial y el seguimiento coordinado permitieron interceptar a varios de los vehículos involucrados en estas conductas.

Como resultado del operativo, se secuestraron motos y un automóvil por maniobras temerarias, falta de documentación y diversas infracciones, en el marco de acciones que atentaban contra la seguridad vial y el orden público.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de prácticas no solo son ilegales, sino que ponen en peligro la vida de quienes participan y de terceros. Además, recordaron que correr picadas o realizar pruebas de destreza sin autorización está tipificado como delito en el artículo 193 bis del Código Penal, y que los controles continuarán para prevenir situaciones de alto riesgo en la ciudad.