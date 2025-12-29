Tras aprobar el Presupuesto 2026, el Gobierno se centrará en la reforma laboral, que buscará ser tratada en el Senado el 10 de febrero. Y, aunque Patricia Bullrich ya obtuvo dictamen del proyecto, hay un punto que genera dudas entre los gobernadores.

Los artículos que resonaron entre los gobernadores fueron los que integran los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Reducción de la Carga Tributaria. Esto, para los jefes provinciales, podría perjudicar la recaudación coparticipable, que va hacia sus territorios.

“Los gobernadores están un poco preocupados por eso”, indicó una fuente legislativa. Según los senadores consultados, los mandatarios provinciales miran con atención “los artículos que eliminan lo que se pagaba por venta de inmuebles y la baja del porcentaje de ganancias en empresas en las últimas escalas”.

En ese sentido, desde una de las provincias aliadas al Ejecutivo, que festejó la aprobación del Presupuesto 2026 y recibió transferencias de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) en el último tiempo, expresaron su malestar con esta parte de la reforma.

“Ya se dio una reducción impositiva para diferentes sectores. Si recibimos menos o no lo compensan de otra manera no creemos apoyar ese título de la iniciativa”, expresaron desde uno de los territorios del Norte.

De esta manera, se abre la posibilidad de que haya modificaciones en el proyecto. Aunque, en esta instancia, hay un sector del oficialismo que se muestra reticente a cambiar el dictamen que se logró, mientras que otro admite que se podrían introducir cambios.

Además, aparece la intención en general de La Libertad Avanza de mantener la reforma laboral sin grandes modificaciones. Si eso ocurre, para muchos la iniciativa perdería sentido y pasaría algo similar a lo que ocurrió con la Ley Bases.

El Senado tratará en febrero la reforma laboral. (Foto: X @PatoBullrich)

Cabe destacar que, a pesar de todo esto, no solo los gobernadores podrían pedir algunas modificaciones en regímenes específicos o artículos derogados. Según Patricia Bullrich, antes de obtener dictamen recibió muchísimas propuestas de cambios por parte de otros bloques del Senado.

En este contexto, en el Gobierno dejan pasar enero para comenzar a debatir la modernización laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero. Se espera, por ahora, que se extiendan desde principios de febrero hasta el 27 del mismo mes.

“La actividad y negociaciones van a volver a activarse a finales de enero. Igual ya se avanzó bastante. Después del número que se logró para aprobar el Presupuesto, creemos que va a ser más sencillo conseguir los votos”, aseguraron desde La Libertad Avanza.

Por su parte, en la Cámara de Diputados se espera que también comience la actividad en febrero, con el tratamiento del nuevo Código Penal.

Fuente: TN