La mesa chica de la Confederación General del Trabajo resolvió hoy que recurrirá a la Justicia en caso de que el Senado apruebe la reforma laboral y confirmó la realización de una marcha el próximo lunes, al considerar agotada la vía parlamentaria.

Ads

Con ese escenario, la conducción sindical decidió no convocar a un nuevo paro general, como reclaman los gremios más combativos. La evaluación interna sostiene que una huelga en la antesala de una votación que consideran encaminada tendría bajo impacto en el resultado legislativo y un alto costo político.

La estrategia central será la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, una vez sancionada. Según indicaron fuentes sindicales, el objetivo es cuestionar artículos que consideran violatorios de derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Ads

Puede interesarte

Desde la CGT señalan que la reforma vulnera principios básicos del derecho laboral, como el de protección del trabajador establecido en el artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales. Entre los puntos más objetados figuran las modificaciones al derecho de huelga, la ampliación del período de prueba y la posibilidad de cambiar esquemas indemnizatorios mediante convenios colectivos, además de la redefinición de conceptos salariales que impactan en el cálculo de indemnizaciones.

El planteo judicial será presentado ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal con el propósito de que se declare la inconstitucionalidad de la norma. En la central obrera admiten que la Corte Suprema podría no frenar la ley en su totalidad y que los reclamos deberán resolverse caso por caso, aunque consideran que la judicialización es la única vía con impacto institucional tras la instancia legislativa.

Ads

En paralelo, los gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciaron una movilización al Congreso para este viernes, día de la sesión en el Senado, sin convocatoria a paro nacional. La protesta expone diferencias tácticas con la CGT, pero evita una ruptura formal.

Puede interesarte

Algunos sindicatos podrían adoptar medidas propias, como ya lo anticipó la Asociación de Trabajadores del Estado. La CGT evalúa acompañar institucionalmente la marcha, mantener presencia sin organizarla o dar libertad de acción a los gremios que deseen participar.

Desde la conducción sindical señalaron que esta postura busca evitar nuevas fracturas internas entre el sector dialoguista y el ala más dura, y ordenar la estrategia en torno de la judicialización. Además, adelantaron que, si la ley es aprobada, expondrán políticamente a los senadores que acompañen la iniciativa, en especial a los vinculados al peronismo, al considerar que la reforma implica un retroceso en derechos laborales.

Ads

Fuente: con información de TN