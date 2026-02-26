La jornada de protesta se da en un clima de tensión política y sindical, mientras la iniciativa oficialista busca su aprobación definitiva en el la Cámara alta.

Ads

La principal convocatoria a huelga y movilización fue comunicada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a organizaciones sindicales del transporte, estatales, y movimientos sociales. El FreSU confirmó un paro general con marcha que comenzará en el Congreso de la Nación.

Bajo la consigna “En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”, los gremios adherentes se movilizarán para expresar su rechazo al proyecto oficialista en plena sesión del Senado.

Ads

Entre los sindicatos que confirmaron su adhesión al paro y a la movilización están la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); las dos ramas de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA y CTA Autónoma); y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA).

Si bien la mayoría de las adhesiones se coordinan con el FreSU, algunos sindicatos adoptan posturas propias. Como es el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que no participará del cese total de actividades, pero sí convocó a sus afiliados a movilizarse al Congreso el viernes.

En ciudades del interior, como Rosario, gremios locales como ATE Rosario, el Sindicato de Aceiteros y COAD también confirmaron paros y concentraciones en plazas públicas.

Ads

Además, sectores docentes y universitarios anunciaron que el paro incluye a trabajadores de la educación que también se suman a la movilización contra la reforma.

En contraposición a la convocatoria del FreSU, la Confederación General del Trabajo (CGT), que agrupa a la mayoría de los sindicatos tradicionales, decidió no realizar paro ni movilización este viernes durante la sesión en el Senado.

La central obrera optó por convocar a una marcha el próximo lunes hacia el Palacio de Tribunales para respaldar la impugnación judicial contra la reforma laboral, en lugar de manifestarse frente al Congreso en el momento de la votación.

Ads

La decisión de distintas organizaciones de convocar a una protesta activa el viernes expone las divisiones internas del movimiento obrero en Argentina frente a una reforma que, según sus críticos, debilita derechos laborales históricos.