La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°30, a cargo del juez Herman Mendel, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

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El magistrado dispuso la suspensión de los efectos del acuerdo que establecía la transferencia de competencias desde la justicia laboral nacional hacia la porteña. La resolución no declara la inconstitucionalidad de la norma, pero sí frena su aplicación hasta que se resuelva el conflicto.

El fallo paraliza el proceso de reorganización del sistema judicial laboral previsto en la reforma, incluyendo los artículos 90 y 91, que regulaban el traspaso de funciones.

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Además, el juez le otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe en respuesta a la demanda impulsada por el gremio judicial.

Uno de los ejes centrales de la resolución judicial apunta a la legalidad del proceso de transferencia. Según el fallo, el acuerdo entre el Estado nacional y la Ciudad no habría cumplido con los mecanismos institucionales exigidos.

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Entre las objeciones, el juez señaló posibles incompatibilidades con Ley Cafiero (que regula la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires), y la falta de intervención de la comisión bicameral del Congreso, paso obligatorio en este tipo de traspasos.

La presentación judicial fue impulsada por la UEJN, que advirtió que la medida podría afectar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector y modificar la estructura del sistema judicial.