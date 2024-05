En el marco de la maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional logró avanzar en una reforma laboral que a simple viste luce menos profunda que la que se imaginaba en un comienzo. Al respecto, el abogado laboralista Damián Bes consideró que se trata de una normativa “menos ambiciosa” que lo que planteaba el DNU, pero que igualmente son “cambios sustanciales”.

“La Ley Bases trae un reflejo de una serie de artículos que habían intentado ingresar con el DNU. Reduce las expectativas que traía con relación al DNU y apunta básicamente a tres focos, una parte son modificaciones al sector del empleo público. Ese capítulo entero tiene que ver con la estabilidad del empleado público, de la posibilidad de pasarlos a disponibilidad, de suspenderlos”, explicó el especialista.

Sin embargo, “los cambios más gruesos están en el sector privado” aseguró Bes en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata. Y explicó que se trata de tres ejes: “Uno que tiene que ver con la duración del periodo de prueba que van a tener los empleadores, otro que hace al retiro de una serie de leyes que penalizaban con multas salariales a quienes no tenían correctamente registrados a los trabajadores, y por último un eje que hace a todo lo que tiene que ver con particularidades del despido. Cuestiones discriminatorias, sobre cómo un trabajador se puede relacionar con otro rebajador…”.

De todos modos, para Bes lo que se aprobó, en relación al DNU, “es mucho menos ambicioso, pero son cambios sustanciales”.

De cara a lo que puede venir con este cambio normativo, el abogado aseguró que “la situación no va a mejorar para los trabajadores, porque parte del plan implica un enfriamiento de la economía, que lleva a un menor consumo y a una menor demanda de trabajadores. No sé el plan a largo plazo qué sustentabilidad podrá tener, cómo se equilibra”.

No obstante, recordó que “Argentina tiene en su historia muchas idas pendulares de un extremo a otro, nos cuesta encontrar un punto de equilibrio relativamente sano y sustentable como para que dure en el tiempo. Esto no va a ser la excepción”.

Por otra parte, el abogado laboralista reconoció igualmente que se haya elegido el Congreso, esperando ahora por lo que vaya a pasar en el Senado. “Un DNU te puede gustar mucho lo que dice, pero si alguien tiene la facultad de hacer un cambio tan radical y te gusta, corrés el riesgo de que mañana venga otra persona que haga otro cambio radical y que no te guste. Es muy peligroso como Estado estar sujeto a esa gran oscilación”.

En cuanto a los parámetros que se adoptan para formar leyes laborales, Bes señaló que no se puede aplicar un rasgo generalizador: “El mundo de las empresas de software y de la economía del conocimiento, por ejemplo, te da la pauta de cómo un sector donde hay mayor demanda de trabajadores que la cantidad de trabajadores, la entrevista se hace al revés. El trabajador entrevista a la empresa para ver qué condiciones me das y negocia en un pie de igualdad, fuerza que el repositor de un supermercado no va a tener”.

“Es evidente que hacer modificaciones generales, pensando en un sector particular, donde hay pleno empleo, requeriría de un contexto igual, que haya pleno empleo en todos lados”, concluyó.