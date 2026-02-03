La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, informó que se solicitó oficialmente una sesión extraordinaria en el Senado para el 11 de febrero, donde se prevé comenzar a debatir la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Bullrich indicó que el proyecto está casi finalizado, con alrededor de un 95% de consenso alcanzado entre los sectores aliados.

Ads

La reunión, que incluyó a representantes de distintos bloques aliados como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y otros senadores provinciales, se realizó con el objetivo de conversar sobre los detalles del texto y acercar posiciones antes del tratamiento en el recinto.

Desde distintos espacios políticos implicados en la negociación se reconoció avance en varios puntos del proyecto, aunque algunos aspectos, especialmente los vinculados a temas fiscales y otros que preocupan a gobernadores y legisladores, siguen siendo objeto de discusión para llegar a un acuerdo final previo a la sesión convocada.

Ads

Ads