La mesa política del Gobierno decidió mantener la reducción en Ganancias en la reforma laboral, pese al pedido de las provincias. (Foto: Prensa Presidencia)

La definición surgió tras una reunión clave realizada este martes en la Casa Rosada, encabezada por la conducción de La Libertad Avanza, en la previa de la sesión prevista para este miércoles.

El encuentro político fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reunió a los principales referentes del oficialismo, entre ellos Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo e Ignacio Devitt. El objetivo fue afinar el poroteo en el Senado y coordinar posiciones con gobernadores y bloques dialoguistas.

En paralelo, Bullrich mantuvo reuniones con referentes de espacios aliados, en las que se avanzó en modificaciones sobre unos 30 artículos del proyecto, en un intento por garantizar los votos necesarios para la sanción de la ley.

Según trascendió, el Gobierno considera estratégico sostener la reducción del tributo, aun cuando se trata de un impuesto coparticipable que impacta en las finanzas provinciales. No obstante, en el oficialismo no descartan dejar caer el artículo durante el debate para intentar incorporarlo más adelante en una eventual reforma tributaria.

El debate legislativo se desarrollará en un contexto de fuerte tensión política y social, marcado por las negociaciones con bloques aliados, que reclaman cambios en el capítulo de Ganancias, y por la presión sindical en las calles, con una movilización convocada por la CGT frente al Congreso.

El ministro del Interior, Diego Santilli, había anticipado la postura del Ejecutivo antes del encuentro político. “Estamos firmes en una decisión de modernización laboral y de baja de impuestos, es la posición del Presidente”, afirmó en declaraciones radiales. Además, sostuvo que la reducción de Ganancias podría compensarse con la incorporación de empleo formal: “Cada 400.000 nuevos trabajadores registrados se recupera el ciento por ciento del impacto del impuesto, es una meta alcanzable”.

Para el Gobierno, la sesión en la Cámara alta será el primer gran test parlamentario del año. En ese marco, la conducción libertaria busca llegar al recinto con el mayor nivel de previsibilidad posible, tanto en la votación general como en los artículos más sensibles del proyecto.

