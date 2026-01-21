El Gobierno nacional descarta realizar cambios en el capítulo sindical de la reforma laboral, pero admite negociar el apartado tributario, especialmente la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, como vía para acercar posiciones con los gobernadores y garantizar la aprobación del proyecto en el Congreso. La directiva presidencial es clara: el tratamiento no debe pasar de febrero.

En la Casa Rosada reconocen que el foco de la negociación está puesto en el impacto fiscal de la iniciativa. Por eso, el oficialismo analiza modificaciones acotadas en el articulado impositivo para sumar el respaldo de legisladores alineados con mandatarios provinciales, aunque descarta esquemas de compensación por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas o fondos extraordinarios. “No va a haber esquemas paralelos”, repiten desde Balcarce 50.

Según fuentes oficiales, la mesa técnica ya recibe propuestas y el texto se encuentra en una etapa de “exploración”. Gobernadores aliados advirtieron que no acompañarán una baja de impuestos coparticipables sin un esquema de transición que amortigüe el impacto en las cuentas provinciales, un punto que hoy concentra las tensiones.

La estrategia del Ejecutivo apunta a condicionar cualquier revisión tributaria a un respaldo político más amplio. En Nación insisten en que el escenario ideal es no tocar ningún artículo, aunque aceptan habilitar una revisión limitada del capítulo impositivo si las provincias acompañan otras iniciativas clave del oficialismo en el Parlamento.

En contraste, no habrá cambios en los artículos vinculados a sindicatos, convenios colectivos y representación gremial. Si bien existen contactos informales con la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno rechaza por ahora una convocatoria formal y le resta entidad a la posibilidad de un paro general. “No se va a modificar el espíritu de la ley”, subrayan en Balcarce 50.

Las negociaciones están encabezadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya mantuvo reuniones con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Gustavo Sáenz, y prevé encuentros esta semana con Rogelio Frigerio y Rolando Figueroa.

Fuente: TN