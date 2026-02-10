La jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció un acuerdo con bloques aliados para tratar mañana la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, al señalar que se trata de “la primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

Bullrich informó que el proyecto “tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, tras el entendimiento alcanzado con la Unión Cívica Radical, el PRO y partidos provinciales.

En ese marco, la dirigente sostuvo que la iniciativa pone fin a lo que denominó “la industria del juicio” y defendió la necesidad de una transformación estructural del régimen laboral vigente.

“Desde el principio de la democracia la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”, señaló.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

