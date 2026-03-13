La medida de fuerza fue confirmada por el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar y se realizará entre el 18 y el 24 de marzo, con interrupciones de tareas en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante esos períodos, sólo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

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El conflicto involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y surge a partir de un reclamo salarial. Desde el gremio aseguran que el Gobierno no cumplió con aumentos previamente acordados, lo que derivó en la decisión de avanzar con un plan de lucha que podría provocar demoras y cancelaciones en los vuelos comerciales. La protesta apunta a visibilizar la situación salarial del sector y presionar por una solución inmediata.

De acuerdo con el cronograma difundido por el sindicato, las protestas se concentrarán en varios días de la semana (18, 19, 20, 23 y 24 de marzo) con cese de actividades en los horarios establecidos. Algunos sectores considerados esenciales, como bomberos o servicios sanitarios, no se sumarán a la medida para garantizar operaciones básicas.

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La medida de fuerza se produce en un clima de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios estatales, luego de la aprobación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Diversas organizaciones sindicales consideran que las nuevas normas afectan derechos laborales y advierten que podrían provocar despidos y recortes en el sector público.

En ese contexto, ATE anticipó que continuará con medidas de presión si no hay respuestas a sus reclamos, lo que abre la puerta a un conflicto más amplio entre el Ejecutivo y los sindicatos.

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El paro podría repercutir en aeropuertos de alto tráfico como Ezeiza y Aeroparque, donde la actividad depende en gran medida de los servicios técnicos y administrativos vinculados a la ANAC. Las aerolíneas anticipan que podrían registrarse demoras, reprogramaciones o cancelaciones durante los horarios de protesta.