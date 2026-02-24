La Asociación de Docentes Universitarios de Mar del Plata (ADUM) resolvió avanzar con un plan de lucha que incluye paros y acciones gremiales en rechazo a la reforma laboral que vuelve al Senado para terminar de ser sancionada. A su vez, el sindicato inició un proceso estatutario para solicitar la expulsión del senador nacional por la Unión Cívica Radical Maximiliano Abad, quién votó a favor de la reforma, la cual atenta, entre otras cuestiones, en contra de los intereses de los docentes universitarios y de la educación pública.

La decisión fue adoptada en una reunión de delegados, donde se definieron medidas de fuerza escalonadas, entre ellas paros de actividades que impactarán en el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), tanto en las facultades como en los niveles preuniversitarios.



El plan de lucha contempla paros mensuales de una semana, comenzando a partir de marzo, además de paros activos y movilizaciones en coordinación con centrales sindicales y otros gremios del ámbito universitario.

El gremio resolvió impulsar acciones conjuntas con otros sectores, solicitar pronunciamientos institucionales en defensa del financiamiento universitario y reforzar la visibilización del conflicto a nivel local y nacional.



Uno de los puntos de mayor impacto político fue la decisión de iniciar un proceso disciplinario interno contra el senador nacional Maximiliano Abad, que incluye la apertura formal de un expediente, su comunicación pública, la evaluación por los órganos orgánicos del sindicato y, de cumplirse los requisitos estatutarios, una eventual resolución de expulsión.

Según expresaron desde ADUM, el voto afirmativo del senador a la reforma laboral “representa una contradicción con los principios históricos de defensa de la educación pública y los derechos laborales del sector universitario”.



Es “llamativo” el posicionamiento del senador radical, cuyo espacio político históricamente ha reivindicado la defensa de la educación universitaria pública y de calidad. A ello se suma que Abad se formó y egresó de la universidad pública y que su esposa, Marina Sánchez Herrero es vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata.



Desde ADUM, señalaron que la reforma laboral aprobada “atenta directamente no solo contra los derechos laborales, sino también contra el sistema universitario público”, lo que (a criterio del sindicato) profundiza la contradicción política del voto emitido en el Senado.

Para ADUM, la reforma laboral constituye un retroceso en materia de derechos adquiridos y un riesgo para las condiciones de trabajo en las universidades nacionales. Las medidas definidas en Mar del Plata se inscriben en un escenario de creciente conflictividad en el sistema universitario, que podría extenderse a otras casas de estudio del país.