El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se refirió al conflicto que atraviesa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y defendió el plan oficial de reestructuración, al sostener que la iniciativa busca “mejorar mucho y ahorrar mucho” mediante una modernización profunda del sistema.

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Según explicó, el objetivo es reemplazar el esquema actual, basado en una alta dotación de personal y procesos manuales, por uno más automatizado y eficiente. En ese sentido, planteó que el organismo podría funcionar con una estructura significativamente menor, pasando de alrededor de mil empleados a unos 150, apoyado en tecnología más avanzada.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensión con los trabajadores del SMN, que denunciaron el cierre de unas 40 estaciones meteorológicas en todo el país y advirtieron que estas medidas podrían afectar la calidad del servicio, especialmente en áreas sensibles como la aviación.

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El conflicto incluyó amenazas de paro y cuestionamientos sindicales, que también apuntaron contra los despidos previstos. Desde el sector gremial sostienen que el organismo cumple un rol esencial y reclaman mayor inversión, capacitación y recursos para garantizar su correcto funcionamiento.

La reestructuración del SMN forma parte de un plan más amplio del Gobierno nacional orientado a reducir el gasto público y redefinir el funcionamiento del Estado, con foco en la automatización y la eficiencia operativa.

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En paralelo, otras medidas recientes, como la habilitación para que la navegación aérea pueda contratar servicios meteorológicos a terceros, evidencian un cambio de modelo en la prestación de estos servicios, abriendo el sistema a nuevos proveedores.



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