La discusión por la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei entró en una zona de conflicto político. En el Senado, el oficialismo enfrenta resistencias no solo de la oposición, sino también de sectores aliados, especialmente en torno al futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el Gobierno busca eliminarlas, otros bloques proponen alternativas que mantengan el mecanismo con modificaciones.

Ads

Puede interesarte

Desde la Unión Cívica Radical, el senador Eduardo Vischi impulsa un proyecto propio para que las PASO pasen a ser optativas. Esta postura marca una diferencia clara con la Casa Rosada, que sostiene la eliminación total del sistema bajo el argumento de reducir el gasto público. En la misma línea, el senador Maximiliano Abad planteó que el debate no puede limitarse a una cuestión fiscal, y defendió el rol de las primarias como herramienta de participación ciudadana.

El rechazo también llega desde las provincias. Los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, habituales aliados del oficialismo en el Congreso, ya expresaron su oposición a eliminar las PASO. Sus posiciones complican la estrategia legislativa del Gobierno, que necesita mayorías absolutas para avanzar con la reforma.

Ads

El proyecto oficial, que será tratado en la comisión de Asuntos Constitucionales, no solo propone eliminar las primarias. También incluye cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones en la Boleta Única de Papel y la implementación de “Ficha Limpia”. Además, plantea que los parlamentarios del Mercosur dejen de ser elegidos por voto directo y pasen a ser designados por el Congreso.

Desde el oficialismo, dirigentes como Bartolomé Abdala defienden la iniciativa con el argumento de “ordenar la política y bajar costos”, mientras que otros referentes sostienen que las PASO han perdido utilidad. Sin embargo, la falta de consenso dentro del propio espacio dialoguista anticipa una negociación compleja en el Congreso, donde cada voto será clave para definir el futuro del sistema electoral argentino.

Ads