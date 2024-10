Tras meses de reclamar alimentos para comedores y merenderos de la ciudad, finalmente los sectores que se dedican a la ayuda comunitaria de los más vulnerables, determinaron que se debe declarar la emergencia alimentaria.

Tras analizar la realidad de la periferia local, referentes de la Mesa de Diálogo decidieron elevar el pedido de emergencia para agilizar el pedido y la entrega de alimentos hacia dichas instituciones que asisten a cientos de niños y adultos que se encuentran sumergidos en la pobreza.

Sobre esto, Ana María Vulcano, referente de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias dialogó con El Marplatense y expresó: "Este pedido viene en el marco del mismo reclamo que venimos haciendo desde la mesa de diálogo por la atención a los más pobres y vulnerable de Mar del Plata en la periferia. La situación es muy grave para algunos. Sabemos que hay ciudadanos que están comiendo una sola vez por día y esta mal nutrición va a traer consecuencias graves, tanto para la salud física como para la mental, sobre todo en los más chicos".

"Esta situación que describo, es palpable en cualquiera de los barrios de nuestra ciudad. La emergencia alimentaria es una herramienta que puede tener el poder Ejecutivo para agilizar las compras de alimentos frescos, que es lo que solicitamos. Esto es urgente, no puede esperar. Hablamos de verduras, frutas, carne, pescado para que lleguen a los comedores", dijo.

Y agregó que para esto se hizo "un relevamiento en los de los movimientos sociales que integran y se lo presentamos a la Secretaria de Desarrollo Social, ya que hubo comentarios de que muchos comedores no existen o son fantasmas. Esto no es así, existen, van los chicos y las familias y cada vez hay más pedido de comida. Al igual que Cáritas de la Provincia, los comedores reciben los alimentos secos cada dos meses, pero los frescos no llegan desde el año pasado".

“El Municipio cada 15 días compraba 10 mil kilos que eran distribuidos pero esas compras ya no se realizan. Que alguien no pueda comer, es una tragedia. De esta situación se tienen que hacer cargo tanto Nación, de donde no estamos recibiendo nada, como Provincia y el Municipio”, indicó.

"Este pedido de emergencia va a ser acompañado por todos los bloques porque no es una cuestión partidaria. Cada uno puede llevar la situación política del país, como lo considere oportuno y democrático. En Mar del Plata nos conocemos todos, a los concejales también y sabemos que ninguno se va a oponer a llegar con alimentos rápido. No es algo político-partidario, sino una posición social que hay que asumir", siguió Vulcano.

"Por ejemplo, solicitamos garrafas para los comedores y hace tres meses que están en circuito administrativo. Si llegamos a pedir carne o pollo. no podemos esperar ese mismo tiempo para que lo compren, es una cuestión de sentido común. Nadie va a no querer acercar alimentos a quienes lo necesitan, porque hablamos de cuestiones reales, no estamos mintiendo. A esto hay que atenderlo y estamos seguros de que va a salir", concluyó