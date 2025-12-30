Axel Kicillof activó formalmente el operativo político para permitir las reelecciones indefinidas de intendentes en la provincia de Buenos Aires. El objetivo, sin embargo, choca con una Legislatura fragmentada, donde los números actuales están lejos de garantizar una sanción automática y obligan al gobernador a construir acuerdos finos.

La señal más clara llegó este lunes de la mano del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien afirmó que limitar las reelecciones implica “proscribir” candidatos. “Vamos a seguir insistiendo con la reelección de los intendentes”, sostuvo el funcionario, alineándose con una demanda histórica de los jefes comunales.

El debate no es nuevo. En abril, el kirchnerismo había presentado un proyecto para habilitar reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares, dejando afuera a los intendentes. En ese contexto, Kicillof, que necesitaba votos para suspender las PASO, aceptó abrir la discusión, pero impulsó una iniciativa paralela para incluir también a los jefes comunales.

Tras saldar la disputa por el calendario electoral, el oficialismo logró una media sanción en el Senado para el proyecto que beneficiaba solo a legisladores, con apoyo de libertarios dialoguistas y el voto desempate de la vicegobernadora Verónica Magario. Sin embargo, esa estrategia no prosperó en Diputados y la discusión quedó relegada por el tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal.

Ahora, con un 2026 sin elecciones y una Legislatura más polarizada, Kicillof busca retomar la ofensiva. El principal escollo interno es el Frente Renovador, espacio que en 2016 impulsó junto a María Eugenia Vidal la ley que limitó las reelecciones a un solo período. Hoy, sus legisladores vuelven a ser decisivos.

El poroteo es claro: dentro de Unión por la Patria, el massismo aporta 10 diputados y 3 senadores. Sin ese respaldo, al gobernador le faltan 19 votos en Diputados y 3 en el Senado para aprobar la reforma. Aun sumando libertarios dialoguistas y bloques provinciales, el margen sigue siendo estrecho y replica el escenario de este año: chances de media sanción en el Senado y fuerte resistencia en la Cámara baja.

En síntesis, la suerte del proyecto depende de una definición política de Sergio Massa y de si el massismo decide acompañar al gobernador o sostener una posición histórica que cumple una década. Sin ese guiño, la habilitación de reelecciones indefinidas para intendentes seguirá siendo una bandera difícil de convertir en ley.

Fuente: Diputados bonaerenses