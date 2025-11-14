Un hombre de 34 años quedó detenido hoy durante un allanamiento realizado en el barrio Don Bosco, en el marco de una investigación por el robo de una moto. En el lugar los agentes policiales procedieron al secuestro de una moto y un casco, que presuntamente había sido utilizado durante el ilícito.

La denuncia fue realizada por un hombre de 34 años, quien informó que el 31 de octubre a las 22:00 dejó su motocicleta estacionada con candado y traba volante en Brown 2090. Al regresar al lugar, a la mañana siguiente, constató el faltante del rodado. Así fue como se inició una causa por “robo de motovehículo”.

Durante el allanamiento realizado por el Grupo Táctico Operativo en una vivienda ubicada en Pampa al 2600, se secuestró la motocicleta Mondial RD 150H, color azul, sin dominio colocado, que había sido denunciada como robada. También se incautó un casco blanco, presuntamente utilizado por el autor del hecho.

La investigación fue encabezada por el fiscal Joaquín Morán, titular de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, quien dispuso la entrega del vehículo recuperado al damnificado y el traslado del detenido a la Unidad Penal Nº44.

