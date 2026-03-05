La intervención comenzó tras denuncias de vecinos por ruidos molestos y maniobras peligrosas con motos en la Plaza Leonismo Argentino, ubicada en Asturias y Alfonsina Storni.

Al llegar al lugar, agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal detectaron a un conductor realizando maniobras temerarias con una motocicleta, poniendo en riesgo a quienes se encontraban en la zona. Cuando intentaron detenerlo, el hombre escapó, lo que derivó en un seguimiento controlado hasta un domicilio cercano.

Con apoyo de personal policial que trabajaba bajo la modalidad POLAD, los efectivos ingresaron al lugar y aprehendieron al conductor por resistencia a la autoridad.

Posteriormente, se comprobó que la motocicleta tenía pedido de secuestro activo, por lo que el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Séptima para realizar las actuaciones correspondientes.

Más tarde se presentó un hombre que aseguró ser el propietario del vehículo. Sin embargo, también fue aprehendido por el delito de encubrimiento, quedando ambos a disposición de la fiscalía interviniente.

Desde el Municipio informaron que durante febrero se realizaron distintos operativos de control vehicular para prevenir picadas ilegales, evitar el uso indebido de motos y reducir conductas peligrosas en la vía pública.

Como resultado de estos procedimientos, 574 motocicletas fueron secuestradas por diversas infracciones a la normativa vigente. Según indicaron desde la comuna, estos controles buscan reforzar la seguridad y mejorar la convivencia en el espacio público.