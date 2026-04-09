Recuperaron una moto que había sido robada hace 15 años e imputaron al conductor
El procedimiento se realizó en Valle Verde y Colectora de Ruta 226. El rodado, sin patente, tenía pedido de secuestro activo por robo calificado.
Una moto que tenía pedido de secuestro por robo desde 2011 fue recuperada en las últimas horas por personal policial, a la vez que el conductor, de 25 años, quedó imputado por encubrimiento.
El procedimiento se originó en inmediaciones de Valle Verde y Colectora de Ruta 226, con participación de agentes de la Comisaría Decimocuarta, tras constatar que el sujeto circulaba a bordo de una moto de 125cc, color azul, sin dominio colocado.
Al ser verificado por sistema informático, el rodado registraba pedido de secuestro activo por robo calificado con fecha del 21 de abril de 2011, requerido por la Comisaría Decimosegunda.
Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa, el secuestro del rodado, la certificación de domicilio y la posterior libertad del imputado.
