La policía recuperó en Mar del Plata una moto que había sido robada meses atrás por un grupo motochorros armados. El hecho original ocurrió en Ayolas al 4600, donde la víctima, un hombre de 46 años, fue interceptado por cuatro sujetos, quienes lo amedrentaro con un arma, le sustrajeron el rodado y se dieron a la fuga.

Este viernes, durante un operativo de prevención en la zona de Nápoles entre Castex y Dolores, personal del Comando de Patrullas detectó la motocicleta en circulación y, tras verificar el número de motor, confirmó que se trataba del vehículo denunciado.

El conductor, un hombre de 33 años que no registraba antecedentes, fue trasladado a la comisaría para ser notificado de la formación de causa por el delito de encubrimiento, por disposición de la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Facundo De la Canale. Tras el procedimiento, recuperó la libertad, mientras que la moto quedó secuestrada.

