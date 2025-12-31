Un joven de 17 años fue imputado por el delito de encubrimiento, luego de que personal de la Comisaría Decimotercera lo encontrara conduciendo una motocicleta con pedido de secuestro activo, en un procedimiento realizado en Ruta Provincial 11 y Calle 493.

El hecho se inició a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, un hombre de 40 años, quien manifestó haber reconocido su motocicleta Honda Tornado, modelo 2011, en poder del adolescente.

Tras cursar los datos del rodado en el sistema informático, se constató que registraba un pedido de secuestro activo por robo del pasado domingo 21.

Ante esta situación, se realizaron las actuaciones de rigor y se dio intervención al fiscal Martínez Soto, quien dispuso la notificación del menor por el delito de encubrimiento y su posterior entrega a los progenitores.

